Министр финансов США выразил надежду на продолжение торговых переговоров с Китаем

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что надеется на продолжение переговоров по заключению двустороннего торгового соглашения с Китаем.

"Я все еще надеюсь, что мы сможем вернуться за стол переговоров. Два лидера, скорее всего, встретятся в конце июня. Могу вас заверить, что президент заботится о наших фермерах", - сказал Мнучин в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по финансам.

Ранее министр финансов США заявил, что в ближайшее время не намерен отправляться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.