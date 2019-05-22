В Иркутской области на 28 млрд руб. увеличили расходы на соцсферу и борьбу с пожарами

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду утвердили увеличение доходов регионального бюджета 2019 года почти на 20 млрд рублей, расходов - на 28 млрд. Дополнительные деньги направили на ремонт детских садов, больниц и школ, улучшение их материальной базы, питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, борьбу с лесными пожарами, передает корреспондент ТАСС.

"Мы увеличили доходы на 20 млрд рублей, расходы - на 28 млрд рублей. Основную свою задачу видим в том, чтобы ремонтировать социальные объекты, увеличивать расходы на каждого ученика в школе. Приняли поправки, которые позволят отремонтировать в городе Усть-Илимске дом культуры, школу искусств, центральную библиотеку, инженерные сети городской поликлиники № 2, продолжится ремонт в экспериментальном лицее. Выделены деньги для ремонта трех детских садов, музыкальной школы, гимназии в городе Усолье-Сибирском", - сказал председатель Законодательного собрания Сергей Сокол.

В бюджете заложили деньги на капитальный ремонт здания районной больницы в поселке Тыреть Заларинского района, где планируется открыть отделение паллиативной помощи, и на ремонт одного из отделений городской больницы Черемхова. Более 100 млн рублей выделяется на оснащение оборудованием детских садов, в которых прошли капитальные ремонты. 72 млн рублей предусмотрено на обеспечение бесплатным питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья. Почти на 250 млн рублей увеличены расходы на борьбу с лесными пожарами. На эти деньги закупят лесопатрульную технику и оборудование для государственных лесных инспекторов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, всего расходы на капитальные ремонты увеличились на 2,5 млрд рублей, на развитие здравоохранения - на 1,1 млрд, 2,3 млрд дополнительно направили на сбалансированность местных бюджетов. На 4,1 млрд рублей увеличили расходы на сферу образования, часть этих денег пойдет на улучшение материальной базы школ.

После корректировки бюджета Иркутской области его доходы составляют 162,2 млрд рублей, расходы - 175,2 млрд. Как пояснила министр финансов региона Наталия Бояринова, увеличить доходную часть позволили рост поступлений налоговых сборов, перечисление межбюджетных трансфертов и дотации из федерального бюджета.