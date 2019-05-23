Эксперт: технологии возобновляемой энергии стали дешевле в среднем на 70% с 2011 года

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Стоимость технологий солнечной генерации снизилась на 70%, ветроэнергетики - на 50%, диодные технологии освещения - на 90% за последние восемь лет, сообщил в среду на пленарном заседании Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

"За последние восемь лет технологии солнечной генерации подешевели на 70%, ветро - на 50%, диодные технологии освещения - на 90%", - сказал он.

Снижение стоимости стало возможным благодаря увеличению объема рынка и конкуренции в сфере возобновляемой энергетики. Инвесторов привлекают не столько механизмы привлечения, разработанные Министерством промышленности и торговли РФ, сколько понимание, что им есть куда расти. Жихарев отметил, что президент России поставил задачу увеличения до 4,5% доли возобновляемых технологий на рынке энергетики России. Сейчас этот показатель составляет 1%.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).