Соглашения по аграрным направлениям на сумму 66 млрд рублей заключит Подмосковье на ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить около восьми соглашений в области агропромышленного комплекса (АПК) на Петербургском международном экономическом форуме, общая сумма инвестиций по соглашениям составит 66 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Делегация Московской области планирует подписать на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге порядка восьми соглашений в области АПК на 66 млрд рублей прямых инвестиций", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Он отметил, что на форуме планируется заключить соглашение по созданию производства заменителей грудного молока. Также после заключения ряда соглашений в Подмосковье могут появиться тепличные комплексы с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, теплицы по производству ягодной продукции, завод по производству мягких сыров, творога и цельномолочной продукции.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня. Главная тема форума - "Формируя повестку устойчивого развития". Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.