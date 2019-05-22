Трутнев считает возможным расширить сотрудничество ДВФУ и вузов Намибии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудничество высших учебных заведений Намибии с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) может быть активизировано, в частности, возможно совместное формирование образовательных программ. Такое мнение, как сообщает пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, выразил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня мы хотели бы поговорить о расширении сотрудничества. В России обучается 377 студентов из Намибии (332 человека на платной основе, а 45 человек - по квотам). Мы готовы предложить активизировать сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом. Это крупнейший университет Дальнего Востока", - приводятся его слова в сообщении по итогам встречи с представителями Министерства образования Республики Намибия и представителями намибийских вузов.

"Мы можем сотрудничать как по направлению обмена студентов, так и в области формирования и реализации совместных образовательных программ. Многие руководители Намибии обучались в СССР. Уверен, что сотрудничество в сфере образования необходимо усилить. Российская сторона готова рассмотреть вопросы в том числе по поводу увеличения квот", - цитирует вице-премьера пресс-служба.

Он подчеркнул, что развитие взаимоотношений в сфере образования станет одной из тем на восьмом заседании Межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Трутнев пригласил представителей вузов Намибии лично посетить ДВФУ.

Наиболее востребованными специальностями для Намибии являются медицина, сельское хозяйство, горное дело и инженерный профиль, отметил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которое занимается в том числе и развитием сотрудничества в сфере образования, Леонида Петухова. "В ходе переговоров нашего агентства и руководства ДВФУ достигнута договоренность о готовности вуза при соответствующем решении правительства РФ расширить количество квот для приема на обучение африканских студентов, в том числе из Намибии, по образовательным программам, соответствующим... потребностям Намибии. Кроме того, ДВФУ подтверждена готовность осуществлять сотрудничество с Намибией в части исследовательской и научной деятельности", - приводятся в сообщении слова Петухова.

ДВФУ входит в топ-100 университетов QS BRICS, а также в тройку лидеров среди российских вузов по медицине и соответствующей научной деятельности. В настоящее время в ДВФУ проходят обучение более 23 тыс. российских и иностранных студентов.