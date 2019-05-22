Минторг США перенес Венесуэлу в группу стран, представляющих проблему для нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США перенесло Венесуэлу в группу стран, продажа которым американской продукции, в том числе и двойного назначения, представляет определенную угрозу для национальной безопасности. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) в среду на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

"Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR) с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определенных экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, и перенести Венесуэлу в группу стран D:1, в которой представлены государства, представляющие определенную угрозу для национальной безопасности", - говорится в документе.

Как пояснило ведомство, изменения "отражают текущие проблемы национальной безопасности, связанные с Венесуэлой, например, ввод иностранных военнослужащих и оборудования в Венесуэлу, и направлены на повышение уровня национальной безопасности США". Кроме того, отмечается в документе, Венесуэла теперь включена в группу D:2-4, в которой находятся страны, чьи разработки в сфере ядерного, химического и биологического оружия и ракетных технологий "вызывают обеспокоенность".

В бюро подчеркнули, что данные меры приведут к тому, что "экспорт и реэкспорт в Венесуэлу и поставки в пределах Венесуэлы будут недопустимыми" для определенной продукции, связанной с обеспечением национальной безопасности. Как утверждается в документе, "правительство США установило, что поведение Венесуэлы вызывает достаточную обеспокоенность".