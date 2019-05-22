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Набиуллина назвала безосновательными обвинения России в манипулировании валютным курсом

Глава Банка России подчеркнула, что Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

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"У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом", - сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовится расширить список стран, которые подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях. По данным агентства, в расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из перечня. Трамп ранее обвинял ЕС, Китай и Россию в манипулировании курсом своих валют.

Теги
СШАРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаТрамп, Дональд
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