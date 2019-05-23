СМИ: Xiamen Airlines потребовала компенсации от Boeing за простой самолетов 737 MAX

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Xiamen Airlines потребовала от корпорации Boeing компенсации за простой самолетов 737 MAX, сообщает в четверг информационный портал "Жэньминьван".

"Xiamen Airlines потребовала от Boeing компенсировать убытки в связи с длительной приостановкой эксплуатации 10 лайнеров 737 MAX", - передает портал.

Ранее аналогичные требования выразили China Eastern Airlines, Air China и China Southern Airlines. Помимо простоя самолетов, эти три крупные авиакомпании КНР также намерены получить компенсацию за задержку поставки заказанных ранее лайнеров.

В среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан сказал, что требования авиаперевозчиков вполне обоснованы. "Мы не комментируем действия компаний, однако акционеры [китайских авиакомпаний] имеют опасения в связи с угрозой безопасности самолетов Boeing", - сказал Лу Кан. "Они хотят защитить свои законные права и интересы и могут делать это обоснованно", - подчеркнул он.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.