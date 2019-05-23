IKEA объявила о планах открыть первый магазин в Мексике осенью 2020 года

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Первый магазин компании IKEA появится в Мексике осенью 2020 года. Об этом организация сообщила в среду в своем мексиканском аккаунте в Twitter.

"Осенью 2020 года мы приступаем к работе в Мексике, - говорится в записи. - Мы откроем первый магазин в городе Мехико, а также будем вести торговлю в интернете". Площадь первого магазина составит 23 тыс. кв. м, в нем также будет ресторан на 665 посадочных мест. Кроме того, в течение 10 лет компания рассчитывает открыть свои магазины и в других крупных городах Мексики, в том числе в Гвадалахаре, Монтеррее, Пуэбле и Керетаро.

IKEA - производственно-торговая группа компаний, владеет крупнейшей в мире сетью гипермаркетов по продаже мебели и товаров для дома. Она была основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. В настоящее время зарегистрирована в Нидерландах, головная организация - INGKA Holding B.V. Объем продаж компании в 2018 году составил €38,8 млрд.