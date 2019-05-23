{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

IKEA объявила о планах открыть первый магазин в Мексике осенью 2020 года

Площадь первого магазина составит 23 тыс. кв. м

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Первый магазин компании IKEA появится в Мексике осенью 2020 года. Об этом организация сообщила в среду в своем мексиканском аккаунте в Twitter.

"Осенью 2020 года мы приступаем к работе в Мексике, - говорится в записи. - Мы откроем первый магазин в городе Мехико, а также будем вести торговлю в интернете". Площадь первого магазина составит 23 тыс. кв. м, в нем также будет ресторан на 665 посадочных мест. Кроме того, в течение 10 лет компания рассчитывает открыть свои магазины и в других крупных городах Мексики, в том числе в Гвадалахаре, Монтеррее, Пуэбле и Керетаро.

IKEA - производственно-торговая группа компаний, владеет крупнейшей в мире сетью гипермаркетов по продаже мебели и товаров для дома. Она была основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. В настоящее время зарегистрирована в Нидерландах, головная организация - INGKA Holding B.V. Объем продаж компании в 2018 году составил €38,8 млрд.

Теги
Мексика
Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei
СМИ: США убеждают Республику Корея отказаться от продукции Huawei
По данным Chosun Ilbo, южнокорейские власти заявили, что государство не может вмешиваться в дела частного бизнеса
Читать полностью