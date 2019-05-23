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Колебания курса рубля

Курс доллара вырос до 64,47 рубля

Курс евро достиг отметки 71,81 рубля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля.

Курс евро снизился на 1 копейку и достиг отметки 71,81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,4% и составил 2628,45 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,5% и достиг отметки 1286,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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