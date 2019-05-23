Онлайн-сервисы Сбербанка и "Яндекс.Такси" наиболее популярны у москвичей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совместное исследование Департамента информационных технологий Москвы и городской платформы о цифровых технологиях ICT.Moscow выявило, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются онлайн-сервисы Сбербанка, "Яндекс.Такси" и Avito. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента.

"Наиболее популярные цифровые платформы в сфере онлайн-покупок - Avito (34%), Ozon (32%), в финансовой отрасли лидирует Сбербанк (65%), в транспорте - "Яндекс.Такси" (53%). В области поиска работы наиболее популярны HeadHunter (34%) и SuperJob (17%), в недвижимости - ЦИАН (25%) и Avito (17%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане чаще всего используют онлайн-сервисы для проведения финансовых операций, онлайн-покупок, получения транспортных услуг, а также в сфере медиа и развлечений. При этом женщины чаще мужчин совершают онлайн-покупки и пользуются услугами доставки еды.

Как отметил руководитель департамента Эдуард Лысенко, слова которого приводит пресс-служба, почти все опрошенные жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет знают (99,5%) и пользуются (99%) онлайн-сервисами, причем, 71% горожан - практически каждый день. В среднем каждый житель использует пять онлайн-сервисов.

"Стремительно растет количество цифровых сервисов, причем почти во всех отраслях. Это одно из перспективных направлений в мировой экономике. И если говорить о нашем экспортном потенциале, 9% городских экосистем уже работают на международных рынках, 75% планируют выйти на международный и региональный уровни", - сказал Лысенко.

Экономия времени

Согласно опросу, москвичи считают, что использование онлайн-сервисов позволяет экономить средства и время. Более половины опрошенных готовы полностью перейти на онлайн-платформы для решения повседневных задач, 7% горожан уже работают или подрабатывают с помощью цифровых сервисов, 52% рассматривают такую возможность.

Авторы исследования также получили экспертные комментарии представителей порядка 20 компаний из разных сфер бизнеса ("Авито", CarPrice, Hitachi Vantara, IBM, МГТС и другие). По их мнению, в ближайшие два-три года, проблемами онлайн-сервисов станет сложность проектирования и разработки таких продуктов, необходимость больших финансовых и временных затрат на создание систем.