Более 1 млрд пачек сигарет с кодом маркировки выпущено в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 1 млрд пачек сигарет со специальным цифровым кодом на упаковке выпущено российскими компаниями с начала эксперимента по маркировке в январе 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В рамках эксперимента, который завершился 28 февраля 2019 года, табачные компании тестировали нанесение кода на упаковку, перенастраивали оборудование. С 1 июля текущего года производители будут маркировать каждую пачку сигарет кодом.

"По состоянию на 23 мая промаркировано более 1,1 млрд пачек сигарет, выпущено 1,5 млрд кодов", - сообщили в пресс-службе.

По информации ЦРПТ, на данный момент в системе маркировки зарегистрировано 8,2 тыс. участников, в первую очередь - представители мелкой и средней розницы, 25 производителей табачной продукции, 46 оптовых компаний. "С 1 июля розничные точки должны передавать информацию о продажах всех маркированных пачек в систему маркировки и основной пик подключений ожидается в ближайший месяц", - добавили в компании.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства. Согласно поэтапному переходу к обязательной маркировке табака, оборот немаркированных сигарет, включая оптовую и розничную продажу, будет запрещен с 1 июля 2020 года. Немаркированные остатки также могут продаваться до 1 июля 2020 года.