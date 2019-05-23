Норвежские теплоходы начнут ходить на биотопливе из рыбы в 2021 году

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. /ТАСС/. Норвежская судоходная компания Hurtigruten переведет к 2021 году шесть своих теплоходов на биогаз, произведенный из отходов рыбной и лесной промышленности. Как сообщил в четверг телеканал NRK, оператор круизов уже заключил контракт с местным производителем Biokraft.

"Другие судоходные компании используют дешевое тяжелое нефтяное топливо, загрязняющее атмосферу. Наши суда будет приводить в движение сама природа", - заявил глава Hurtigruten Даниель Шельдам. Договор на поставку экологически чистого топлива заключен на 7,5 года. Как утверждают стороны, соглашение стало крупнейшим в мире. Речь идет о десятках миллионов долларов, но точная сумма не раскрывается. Первые поставки "рыбного топлива" запланированы уже на 2020 год.

Возобновляемый биогаз давно считается одним из самых экологически чистых видов топлива, доступных нам сегодня. Некоторые сектора транспортной отрасли, например, автобусные перевозки уже частично используют экотопливо. "Там, где другие видят мусор и проблемы, мы видим ресурсы и решения", - сказал после подписания соглашения глава Hurtigruten.

Норвежская Hurtigruten была основана в 1893 году. Hurtigruten владеет 2% мирового рынка круизов.