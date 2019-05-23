Международный экономический форум "Россия-Греция" пройдет в июне в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Международный экономический форум "Россия-Греция" с участием торгово-промышленных палат Северной Осетии, Греции и Кипра пройдет в Северной Осетии, он станет одним из мероприятий Дней греческой культуры в республике, которые пройдут с 20 по 23 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства по вопросам национальных отношений.

"В Северной Осетии с 20 по 23 июня пройдут Дни греческой культуры. Мероприятия посвящены 30-летию греческого общества "Прометей" в республике. В рамках праздника во Владикавказе пройдет международный экономический форум "Россия-Греция" с участием торгово-промышленных палат РСО-Алания, Греции и Кипра, фестиваль "Прометей собирает друзей", выставка изделий, сувениров, печатной продукции и национальной атрибутики Греции и Кипра", - сказал собеседник агентства.

Также запланированы семинары, лекции и круглые столы, посвященные роли греков в истории России, будут организованы спортивно-массовые мероприятия с участием спортсменов профессионалов и любителей из Северной Осетии, Греции, стран СНГ и регионов России, а также концерт с участием творческих коллективов и артистов из России и Греции.

Кроме того, на время праздника во Владикавказе будут развернуты торговые площадки и ярмарки греческих товаров.

Организаторами праздничного мероприятия выступило греческое общество "Прометей" совместно с министерством Северной Осетии по вопросам национальных отношений.