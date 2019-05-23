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The Boring Company Илона Маска построит автомобильный туннель под Лас-Вегасом

Власти города выделили компании $49 млн

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Власти Лас-Вегаса выделили компании предпринимателя Илона Маска The Boring Company $49 млн на строительство скоростного автомобильного туннеля под городом. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Согласно опубликованным планам, подземная магистраль соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Она будет состоять из двух односторонних туннелей для самоуправляющихся автомобилей, каждый из которых будет способен перевозить до 16 человек одновременно, и одного пешеходного туннеля. На ее пути расположатся три подземные остановки, а общая длина составит около 1,6 км.

Илон Маск в своем Twitter сообщил, что "бурение начнется в течение двух месяцев". "Планируем завершить к концу года", - уточнил он.

Теги
Маск, Илон
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