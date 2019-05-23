Внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией достиг рекордного уровня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией по итогам 2018 года достиг рекордного уровня за всю историю отношений - $165 млн. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики в четверг по итогам третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

"В прошлом году внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией составил $165 млн, увеличившись на треть. По словам Михаила Игнатьева, этот результат стал рекордным за всю историю взаимоотношений", - отмечается в сообщении.

В своем выступлении на заседании Игнатьев отметил, что Китайская Народная Республика занимает первое место среди 100 стран мира - торговых партнеров Чувашии, поставляя почти половину всех завозимых в республику товаров. "В то же время Китай занимает третье место в списке стран, в которые экспортируют свою продукцию товаропроизводители Чувашской Республики", - цитируют главу республики в пресс-службе.

В сообщении говорится, что сотрудничество развивается между компаниями Китая и Чувашии. Так, в 2018 году на чувашском комбинате ПАО "Химпром" при поддержке китайской компании Dezhou Chemtics Chemical открыто единственное в России производство гипохлорита кальция. В городе Дзинджоу провинции Хубэй, с которой действует соглашение, реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. В Китай поставляется почти 40% экспортной продукции агропромышленного комплекса Чувашии. Совместно с компанией "Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп" в республике реализуется проект по созданию агропарка мясомолочного направления.

"Будут создаваться новые рабочие места на селе, производиться экологически чистая продукция, наиболее востребованная на мировых рынках. Объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Игнатьева.

В 2019 году формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", инициированный в 2013 году президентом России Владимиром Путиным по итогам его поездки в Китай, возобновлен после двухлетнего перерыва. Третье заседание Совета прошло под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя председателя Госсовета КНР Ван Юна.