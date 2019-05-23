Власти Петербурга выделят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят авиакомпаниям субсидии в размере 125,8 млн рублей на выполнение пассажирских региональных воздушных перевозок с пунктом назначения или отправления - Санкт-Петербург. Соответствующее постановление в четверг подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Документ определяет правила предоставления организациям воздушного транспорта субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ воздушными судами в салонах экономического класса. Общий размер бюджетных средств на предоставление субсидий на 2019 год составляет 125 млн 846 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По оценкам властей Санкт-Петербурга, субсидии повысят доступность региональных авиаперевозок, снизив стоимость тарифа для авиакомпаний, работающих на маршруте протяженностью не более 1,5 тыс. км в одну сторону.

Городской аэропорт Пулково за 2018 год обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 12,4% превышает результат 2017 года. Наибольший рост пассажиропотока отмечен на международных направлениях - за прошлый год он достиг 7,1 млн человек, что почти на 15% больше по сравнению с результатом 2017 года. На внутренних рейсах Пулково обслужил около 11 млн человек, что также выше показателя 2017 года на 10,8%. Самыми востребованными внутренними направлениями среди пассажиров Пулково стали Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая петербургским авиаузлом, планирует увеличить пассажиропоток Пулково с 18 млн человек по итогам прошлого года до 35 млн в 2039 году.

Как ранее рассказал ТАСС министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Минтранс рассчитывает, что доля региональных рейсов в обход Москвы к концу 2019 года увеличится до 39%, а в 2020 году - до 42%. Достичь таких показателей планируется за счет развития системы региональных аэропортов, стимулирования программы субсидирования авиарейсов, а с 2020 года - мер поддержки по лизинговым ставкам на поставки российских самолетов.