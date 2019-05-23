МЭР планирует отменить все требования к ресторанному бизнесу, кроме техрегламента ТС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ планирует снять все ограничения для ресторанного бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности, кроме технических регламентов Таможенного союза (ТС). Об этом в четверг на встрече с московскими предпринимателями в рамках обсуждения сложностей в развитии предприятий питания сообщила директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства Надежда Машкова.

"Минэкономразвития выбрало позицию - в сфере общественного питания никаких обязательных требований, кроме технического регламента Таможенного союза, остаться не должно", - заявила Машкова.

По ее мнению, предприниматели должны иметь возможность открыть ресторан в любом месте, где есть потребители, и "не бояться органов производственного контроля".

Предложение о снятии ограничений с ресторанного бизнеса будет содержаться в законопроекте о реформе контрольной и надзорной деятельности, которое Минэкономразвития представит в июне. Согласно документу, каждый орган надзора должен будет выработать свой набор однодневных мероприятий по профилактике нарушений. Основными инструментами станут инспекционный визит, контрольная закупка, лабораторный контроль и дистанционный мониторинг. Проверки будут проводить в "добром и дружественном" тоне, а заключения будут носить рекомендательный характер.