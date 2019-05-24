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Рекламодатели отказываются работать с оператором рекламы в метро из-за условий размещения

По словам директора по закупкам наружной рекламы Media Direction Group, в частности, оператор требует полной предоплаты размещения, не предоставляя достаточной прозрачности отчетности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Крупнейшие российские рекламные группы из-за жестких условий размещения не могут заключить договоры с оператором рекламы в московском метро Nebo Digital. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей рекламных компаний.

Директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group Сергей Гумель рассказал изданию, что оператор "предлагает невыполнимые и противоречащие рыночным практикам условия". В частности, компания требует полной предоплаты размещения, при этом не предоставляет достаточной прозрачности отчетности. Представители других групп добавили, что их не устаивают условия вознаграждения и гарантий, непредсказуемость, а также ужесточения условий договора, графиков оплат и рентабельности для компаний.

В Nebo Digital сообщили "Коммерсанту", что готовы представить компаниям новое предложение по размещению.

"Мы ведем переговоры с большей частью участников рынка. Новое предложение точно будет, и оно будет очень передовое",- цитирует газета пресс-службу оператора.

В ГУП "Московский метрополитен" планируют рассмотреть более гибкую тарифную политику и увеличение числа цифровых носителей для групп, сообщает издание со ссылкой на источник в компании.

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