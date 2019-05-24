Русгидро направит на финансирование ремонта энергосетей в ДФО более 16 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Дальневосточные компании, входящие в структуру ПАО "Русгидро", в 2019 году направят на ремонтную кампанию более 16 млрд рублей, что на 1,6 млрд больше, чем в 2018 году. Об этом в пятницу сообщает представитель пресс-службы Русгидро.

"[В осенне-зимнюю кампанию 2018-2019 годов] снизилось количество отключений в электрических сетях Дальнего Востока, в том числе вследствие неблагоприятных погодных явлений. Отключений по этой причине по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом стало меньше на 75%. Средняя длительность перерывов в энергоснабжении сократилась. Ключевым фактором снижения уровня аварийности стало увеличение ремонтной программы, в 2018 году на эти цели дальневосточные энергокомпании "Русгидро" направили 14,4 млрд руб. - на 15% больше, чем годом ранее. На финансирование ремонтной программы в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019 году направляется более 16 млрд рублей." - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти средства сделают капитальный и средний ремонт 28 турбоагрегатов общей мощностью более 1900 МВт, 28 энергетических котлоагрегатов, 58 генераторов, более 4,5 тыс. км электрических сетей, 50 км тепловых сетей.

На территории Дальнего Востока объекты Русгидро вырабатывают три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла. Энергокомпании этой структуры отвечают за передачу электроэнергии на большей части ДФО, владеют 105 тыс. км электрических сетей и продают энергию конечным потребителям.