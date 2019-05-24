Минкоммерции КНР объявило о намерении оптимизировать структуру и увеличить объем импорта

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР намерено оптимизировать структуру китайского импорта, а также увеличить его объем. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе ведомства о состоянии внешней торговли Китая в I квартале 2019 года.

"Министерство коммерции продолжит уделять пристальное внимание осуществлению внешней торговой политики Китая, диверсификации экспортных рынков, процессу преобразования и модернизации торговли, а также оптимизации структуры импорта, его наращиванию", - говорится в публикации ведомства. "В связи с этим Минкоммерции будет уделять особое внимание организации и проведению 2-й Китайской международной импортной выставки (CIIE)", - отмечается в докладе.

Первая Китайская международная импортная выставка China International Import Expo (CIIE) прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года. В ней приняли участие порядка 3,6 тыс. компаний со всего мира, которые представили свою продукцию на общей выставочной площади порядка 300 тыс. кв. м.

По итогам прошлого года объем внешней торговли КНР вырос на 12,6%, до $4,62 трлн. Объем импорта составил $2,14 трлн, что на 15,8% больше в годовом выражении. Экспорт увеличился на 9,9%, до $2,48 трлн.