Греф заявил, что цифровая экосистема Сбербанка будет окончательно сформирована к 2024 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает, что к 2024 году будет построена работающая цифровая экосистема банка. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ" .

"Это, наверное, самая амбициозная задача, которую только можно придумать - не просто цифровая трансформация банка, а построение цифровой экосистемы. И она чрезвычайно сложна в реализации <...> Будем надеяться, что к 2024 году, когда заканчивается мой контракт, мы увидим более или менее работающую экосистему", - заявил Греф.

В марте министр экономического развития РФ Максим Орешкин, входящий в наблюдательный совет Сбербанка, заявил, что считает ключевой задачей кредитной организации создание цифровой экосистемы. Как сказал министр, по его мнению, "в настоящее время ключевая задача для банка лежит уже не в сфере банковской деятельности, а в области создания цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне".

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.