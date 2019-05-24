СМИ: экономический ущерб от засухи в китайской провинции Юньнань превысил $130 млрд

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Сумма экономического ущерба в результате сильной засухи на территории юго-западной китайской провинции Юньнань составила порядка $138,8 млрд. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его данным, в период с 1 апреля текущего года среднее количество осадков в Юньнани составило 35,3 мм, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. При этом средняя температура воздуха была на 1,9 градуса выше. В начале этой недели столбик термометра в уезде Юаньцзян вблизи города Юйси достиг отметки в 44 градуса. В репортаже отмечается, что такие показатели зафиксированы впервые с 1961 года.

Как передает телевидение, в результате засухи пострадали более 1,16 млн местных жителей из 36 населенных пунктов провинции. Сообщается, что большие площади сельскохозяйственных культур, в частности риса, кукурузы, картофеля, каучука, табака, овощных культур, значительно пересохли.

По информации ТВ, из-за аномальной погоды работа дошкольных образовательных учреждений в некоторых населенных пунктах была приостановлена. Местные власти рекомендуют населению проводить меньше времени на улице и следить за состоянием здоровья.

Для ликвидации последствий засухи с начала мая пожарные службы Юньнани доставили свыше 6 тыс. т воды в особо пострадавшие районы.

По данным Метеорологического управления КНР, в прошлые годы весенняя засуха в регионе заканчивалась в середине-конце мая. Однако, как утверждает ведомство, в этом году аномальная погода в провинции продлится дольше обычного.