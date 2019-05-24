"Ъ": "Ильюшин финанс" возглавит Сергей Туркин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный директор лизинговой компании "Ильюшин финанс" (ИФК) Александр Рубцов покидает свой пост, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

"Совет директоров ["Ильюшин Финанс"] 23 мая принял решение об окончании работы Александра Рубцова во главе компании", - отмечается в публикации. В лизинговой компании изданию рассказали, что Рубцов уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру "в смежной отрасли".

Руководителем "Ильюшин финанса" станет заместитель Рубцова по экономике и финансам Сергей Туркин - к исполнению должностных обязанностей он приступит 28 мая.

В Объединенной авиастроительной корпорации, являющейся ключевым акционером "Ильюшин финанса", "Коммерсанту" подтвердили информацию об уходе Рубцова. В ОАК сообщили, что первоочередными задачами нового руководителя ИФК станет разработка и реализация программы повышения ее финансовой устойчивости, подготовка программы развития бизнеса и передача в лизинг судов, находящихся в портфеле.

В Минпромторге и ВЭБ.РФ (у последнего 21,39% в ИФК) не комментируют уход Рубцова.

Рубцов возглавлял "Ильюшин финанс" с момента основания компании в 1999 году и является ее миноритарным акционером (3,14%). В апреле 2019 года он покинул пост главы "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и вице-президента "Иркута".