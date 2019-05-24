Якутские речники открыли навигацию для северного завоза по Лене

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. "Ленское объединенное речное пароходство", которое обеспечивает северный завоз в отдаленные районы Якутии, открыло летнюю навигацию на Лене, сообщила пресс-служба предприятия. В пятницу в порт Якутска из иркутского Киренска прибыл первый сухогрузный теплоход с пиломатериалами.

"Капитан теплохода Евгений Ладудко отрапортовал генеральному директору ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" Сергею Ларионову о благополучном выполнении рейса Киренск - Якутск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятием отгружено для предстоящей навигации более 42 тыс. тонн грузов, в том числе 15 тыс. тонн нефтепродуктов.

Навигация на Лене длится с конца мая по сентябрь. За это время речники должны доставить в отдаленные районы жизненно важные грузы, в том числе уголь и котельное топливо для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Ленское объединенное речное пароходство" (в собственности правительства Якутии) является единственной транспортной компанией, которая выполняет речные перевозки в арктические районы региона. Выполняет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних речных и морских путях. На балансе пароходства находятся более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. тонн.