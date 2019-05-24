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Колебания курса рубля

Курс доллара снизился до 64,61 рубля

В свою очередь курс евро опустился на 24 копейки и составил 72,28 рубля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 64,61 рубля.

Курс евро опустился на 24 копейки и составил 72,28 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, до уровня в 2631,79 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,28% и составил 1278,97 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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