Комитет Госдумы рекомендует ЦБ требовать раскрытия банками данных о рисках их продуктов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять к сведению годовой отчет Банка России за 2018, следует из заключения комитета. Вместе с тем комитет высказал ряд рекомендаций регулятору.

Комитет высказал положительные замечания по содержанию отчета. "Комитет также обращает внимание, что включение вопросов экономического роста и производительности в число важнейших направлений исследований, проводимых Банком России, свидетельствует об углублении понимания регулятором необходимости принятия мер, направленных на стимулирование развития реального сектора экономики с помощью инструментов денежно-кредитной политики", - говорится в тексте заключения.

Кроме того, в числе достижений ЦБ комитет отмечает тот факт, что в отчетном периоде Банк России удерживал годовую инфляцию вблизи целевого показателя, а также нацеленность политики регулятора "на решение стратегических задач по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики".

Рекомендации Банку России

В то же время комитет высказал ряд рекомендаций в адрес Банка России - согласно тексту заключения, ЦБ следует уделить внимание стимулирующему банковскому регулированию в рамках принятой и реализуемой Банком России концепции пропорционального регулирования банковского сектора.

Кроме того, комитет ставит вопрос об увеличении уровня защиты прав потребителей услуг банковского сектора. "В условиях, когда Банк России рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности в сфере развития финансового рынка повышение вовлеченности частных кредиторов в операции на финансовом рынке посредством расширения линейки финансовых услуг и увеличения их доступности, в том числе через цифровые каналы, существующий уровень защищенности прав потребителей и их доверия к кредитным организациям не в полной мере соответствует поставленной цели", - говорится в тексте документа.

В этой связи комитет считает, что качество банковских продуктов и их прозрачность для клиентов должны стать предметом оценки в рамках надзорной практики ЦБ.

Кроме того, регулятору следует установить требования к кредитным организациям в части обязательного формализованного раскрытия информации о банковских продуктах и сопутствующих им рисках. "Целесообразно было бы установить требования к кредитным организациям в части обязательного формализованного раскрытия информации о банковских продуктах и сопутствующих им рисках для потребителей", - отмечается в тексте заключения.

Госдума рассмотрит отчет ЦБ на заседании 30 мая.