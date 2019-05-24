Сбербанк не расценивает хищения средств клиентов через платежные терминалы как киберугрозу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк не расценивает хищения средств клиентов с помощью платежных терминалов как киберугрозу, поскольку в данном случае мошенники играют на невнимательности клиентов. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

"Скорее это связано с какими-то действиями мошенников, которые играют на невнимательности людей либо отвлекают этих людей. По сути, это не кибермошенничество и не киберугроза", - сказал он, комментируя ситуацию с мошенничеством с помощью платежных терминалов.

Жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов участились в России, писала ранее газета "Коммерсантъ". По ее данным, алгоритм мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, после чего терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

Один их источников издания отмечал, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад, но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло, и во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу.

В Сбербанке газете отметили, что все системы самообслуживания банка защищены и порекомендовали клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата.