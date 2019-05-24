МВФ ожидает выхода инфляции в России на целевой уровень в 4% в начале 2020 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выхода инфляции в РФ на целевой уровень в 4% в начале 2020 года, сообщается в материалах фонда.

"В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая. Повышение НДС оказало более слабое, чем ожидалось, влияние на инфляцию. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 года, даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России", - отмечается в документе.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%.

17 мая регулятор отмечал, что локальный пик годовой инфляции, который в основном был связан с повышением ставки НДС, был пройден в марте, и в апреле годовая инфляция снизилась на 0,1 п. п., до 5,2%.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2019 года должна составить 4,3%.