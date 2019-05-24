Власти Крыма предлагают включить в ФЦП проекты по развитию туризма на 22 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают при корректировках федеральной целевой программы по развитию полуострова выделить дополнительно 22 млн рублей на создание вспомогательной инфраструктуры для курортных районов, сообщил ТАСС в пятницу министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"На сегодняшний день подготовлены предложения по включению в ФЦП 20 объектов обеспечивающей инфраструктуры для туристических кластеров. Предполагаемая общая предельная стоимость - 22,57 млн рублей. В их числе - объекты для ранее одобренных проектов в Евпатории и Саки, а также два объекта для кластера, который предлагается создать в Гурзуфе", - сказал Волченко, отметив, что сумма не окончательная, так как планы требуют согласования.

Он пояснил, что в рамках ФЦП предлагается создавать и реконструировать инфраструктуру туристических кластеров, которая будет необходима для реализации инвестиционных проектов. Это дороги, сети для обеспечения газом, водой и электроэнергией, другие подобные объекты. "После того как создана основа, появляются конкретные объекты. Например, в Черноморском районе проект начал существовать в формате автокемпинга, но в будущем там появятся капитальные строения; еще один проект в скором времени будет в Сакском районе", - добавил министр.

По данным министерства, в настоящее время в ФЦП включены пять кластеров. В Евпатории планируется создать инфраструктуру для общенационального центра семейного оздоровления, Сакский район предлагается развивать как грязелечебный курорт, а район озера Чокракское (Ленинский район) как бальнеологический лечебно-оздоровительный комплекс. Черноморский район должен стать центром экстремального, археологического и автотуризма, а Коктебель - центром активных видов туризма.

Планируется, что кластеры будут созданы до 2022 года. Общий объем средств, сейчас заложенных на эти цели в ФЦП, составляет 29,45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. В январе-марте этого года турпоток в регион составил 356,4 тыс. человек, что почти на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О программе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.