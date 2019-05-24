Власти Сахалина и АСИ начнут сотрудничество в сфере цифровых технологий

ТАСС, 24 мая. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и власти Сахалина начнут совместную работу в сфере цифровых технологий и их внедрения на территории региона. Об этом после встречи с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой сообщил ТАСС врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Я доложил руководству АСИ о том, что мы принципиально решили вопрос обеспечения местного бизнеса инженерными сетями - это сильно решает проблемы с развитием бизнеса. С другой стороны, мы договорились о том, что мы начинаем работать в области цифровых технологий вместе. У нас территория подготовлена с точки зрения инфраструктуры, интернет есть практически в каждой больнице и в каждой школе, даже на отдаленных сахалинских островах. И в этой ситуации мы подготовлены технологически", - сказал он.

Лимаренко отметил, что в настоящее время на острове "развиты информационные процессы управления практически во всех отраслях". "Я предложил Светлане Витальевне [Чупшевой] сделать совместный пилотный проект по борьбе с бедностью, то есть эффективные методы по улучшению условий для социально незащищенных людей, чтобы вывести их из-под черты бедности - это одна из главнейших задач", - добавил он.

По словам врио главы региона, в Сахалинской области уже применяются успешные практики по снижению уровня бедности, которые позволили добиться значительно более низкого, чем в среднем по стране, уровня бедности. "Всероссийский показатель около 13%, у нас был показатель на начало этого года 9,7%, сейчас 7,5%, и мы до конца года хотим достичь показателя 4,6%", - уточнил Лимаренко.