Сбербанк допускает в следующем году выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает, что показатель достаточности капитала на уровне 12,5% будет достигнут в следующем году, что позволит выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли от МСФО. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров банка.

"Еще очень важный показатель, который интересует наших акционеров - это показатель достаточности нашего капитала. Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточно капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно в середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%", - сказал он.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение размера дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при ряде условий, включая достижение к 2020 году и сохранение целевого уровня достаточности базового капитала (в соответствии с требованиями Базель III) на уровне 12,5%.