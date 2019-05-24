ТАСС выступит оператором презентационной зоны ПМЭФ-2019

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС выступит оператором презентационной зоны Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). С 5 по 8 июня в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ начнет работу специализированная коммуникационная площадка - зона презентаций, созданная совместно с Ernst & Young и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России.

В дни работы форума на площадке будут представлены крупные инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний, результаты международных исследований, пройдут деловые сессии, а также состоятся подписания соглашений.

Среди ключевых событий - презентация деловых и инвестиционных проектов китайской провинции Хайнань и ее зоны свободной торговли (порта), которая состоится 6 июня. В рамках мероприятия также состоится торжественная церемония открытия на сайте ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей", которая пройдет с участием генерального директора агентства Сергея Михайлова.

7 июня на площадке представят результаты совместного исследования компании EY и Американской торговой палаты в России о торгово-экономических связях США и РФ, в этот же день здесь состоится сессия "Промышленная политика мегаполиса", пройдут дискуссии о здоровом образе жизни граждан как национальном курсе и другие мероприятия.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.