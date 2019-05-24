Песков: Кремль получает доклады общего характера по ситуации с трубопроводом "Дружба"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кремль получает доклады общего характера по ситуации вокруг инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба".

"Об общей ситуации, безусловно, докладывается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, отвечая на вопрос о том, в какую сумму оценивается ущерб от инцидента, он отметил, что "администрация президента не занимается подсчетом убытков или дивидендов, в данном случае нужно обращаться в министерство энергетики".

Песков напомнил, что на трубопроводе произошла "нештатная ситуация, технологическая проблема, которую никто не скрывает".

"Наше правительство и представители соответствующих компаний ведут работу со своими контрагентами, ведутся переговоры. Вы знаете о встречах, которые проводил вице-премьер Дмитрий Козак, эти контакты продолжаются", - добавил он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как инцидент отразился на отношения России с Белоруссией и странами Европы, подчеркнул, что "бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия, чтобы минимизировать последствия для партнеров и контрагентов РФ, а также для всех соответствующих российских систем".

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали "Дружба" был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке "Белнефтехима", было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.