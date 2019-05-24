МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году, когда рассмотрит очередную стратегию, сообщил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров.

"В новой стратегии после 2020 года мы заодно и примем новую дивидендную политику и объявим ее на следующие три года", - сказал он.

Греф отметил, что текущая дивидендная политика Сбербанка - при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составляют 50% от прибыли по МСФО. "Мы не можем закрепить это на веки вечные, так как не можем сказать, какая будет волатильность на рынке", - сказал он.

Позже финансовый директор Сбербанка Александр Морозов пояснил, что корректировка дивидендной политики предполагает изменение периодичности выплат дивидендов. "Когда мы будем готовить и представлять нашу стратегию на три года, часть этой стратегии будет новая дивидендная политика. В этой новой дивидендной политике мы определим целевые значения по уровню достаточности капитала, которые мы хотим достичь и, соответственно, периодичность выплаты, и дадим какие-то guidances (рекомендации - прим. ТАСС)", - сказал он.