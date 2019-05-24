Полпред считает необходимым наращивать экспортный потенциал сельхозпродукции в СКФО

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции регионов Северо-Кавказказского федерального округа необходимо наращивать. Об этом в пятницу сказал полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников на совещании с главами округа по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

"Учитывая благоприятные климатические условия для развития агропромышленного комплекса на Северном Кавказе, полагаю, что округ может и должен производить больше сельскохозяйственной продукции. Необходимо наращивать наш экспортный потенциал, создавать новые рабочие места в агропромышленном секторе. Это позволит повысить занятость населения, снизить безработицу", - сказал Матовников.

Полпред также отметил, что в условиях ограничения импорта продовольственных товаров агропромышленному комплексу регионов СКФО представилась "уникальная возможность занять освободившиеся ниши, наладить поставки своей продукции во все регионы России и в другие страны". По его словам, более двух третей суммарного экспорта продукции сельского хозяйства сегодня приходится на Азербайджан, Грузию, Иран, Армению и Казахстан. "По итогам 2018 года внешнеторговое сальдо СКФО по сельскохозяйственной продукции было положительным и составило $214,8 млн. На экспорт мы, в основном, поставляли мясо птицы, пшеницу, кукурузу, баранину", - рассказал Матовников.

Полпред подчеркнул, что на Северном Кавказе в стоимостном выражении производится около 9% всей сельхозпродукции Российской Федерации, в том числе почти 10% в растениеводстве и около 8% - в животноводстве. При этом Матовников подчеркнул, что в отрасли существует и ряд проблем. Так, по его словам, в 2018 году в СКФО снижение производства продукции сельского хозяйства составило 2%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур снизился на 1,28 млн т в сравнении с 2017 годом, снизилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец и коз, отметил он.

Кроме того, по словам полпреда, собственная продукция ряда регионов не обеспечивает удовлетворение потребностей населения, заложенных в рациональных нормах потребления по таким важнейшим продуктам, как мясо, молоко, яйца. "Причем уровень самообеспеченности продукцией сельского хозяйства в разных субъектах округа значительно отличается", - добавил он.

В 2018 году валовой сбор зерновых и зернобобовых в России составил 112,9 млн т, в том числе пшеницы - 72,1 млн т. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна (июль 2018 года - июнь 2019 года) составляет 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.