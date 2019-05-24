Росстат не исключает привлечения внешних специалистов для консультаций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Росстат не исключает возможности привлечения внешних специалистов для консультаций в рамках своей деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Вопрос об этом будет решаться в зависимости от результатов служебной проверки в связи с ошибкой в данных по промпроизводству за январь-апрель, из-за которой ведомству пришлось отзывать свой отчет.

"Ведомство не исключает возможности консультаций с экспертами и ведущими отраслевыми специалистами в рамках повышения эффективности деятельности Росстата. Однако предлагаем дождаться окончания служебного расследования", - заявили в Росстате.

Ранее Росстат отозвал опубликованные данные о промышленном производстве в РФ в январе-апреле 2019 года из-за обнаруженной в них ошибки, которая привела к тому, что динамика по добыче нефти и газа, а также индекс промышленного производства были рассчитаны неверно.

В связи с этим Росстат начал служебное расследование, которые представит до 31 мая.

"Росстат проводит служебную проверку, в рамках которой будут анализироваться внутренние процедуры сбора и анализа первичной статистической информации, а также деятельность сотрудников, как на федеральном, так и на региональном уровне. Служебная проверка уже проводится. Ведомство намерено завершить ее до конца следующей недели и публично рассказать о ее результатах", - добавили в Росстате.