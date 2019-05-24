Ректор МФТИ Кудрявцев вошел в набсовет Сбербанка вместо главы РАНХиГС Мау

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев вошел в состав наблюдательного совета Сбербанка России вместо ректора РАНХиГС Владимира Мау. Соответствующее решение приняли акционеры банка на годовом собрании, передает корреспондент ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что Мау написал самоотвод. Остальные члены набсовета сохранили свои места.

Таким образом, помимо Кудрявцева, членами наблюдательного совета Сбербанка являются от ЦБ - первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя Надежда Иванова и главный аудитор Валерий Горегляд.

Членами совета также являются глава Сбербанка Герман Греф, зампред правления Сбербанка Белла Златкис, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель совета директоров East Office of the Finnish Industries Эско Ахо, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский, заслуженный экономист РФ Геннадий Меликьян и независимый инвестиционный консультант Надя Уэллс.