Греф заявил, что Сбербанк испытывает нехватку капитала и должен "биться за каждую копейку"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк испытывает нехватку капитала, поэтому вынужден тщательно прорабатывать инвестиции в покупку новых компаний, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Я к деньгам компании отношусь значительно более жестко, чем к своим личным. Мы должны относиться к деньгам компании, акционеров очень и очень бережно. Мы стараемся, первое - не очень много покупать, только самое необходимое, и всегда взвешиваем, стоит ли это покупать или все-таки стоит это взвешивать, развивать с нуля. Мы стараемся, действительно, не тратить деньги - с деньгами у нас проблема, на самом деле. Видны цифры большой прибыли, но мы стараемся укладывать все наши R&D-инвестиции (инвестиции на разработку новых продуктов и практических решений компании - прим. ТАСС) и так далее в наши расходы, чтобы не развиваться за счет акционеров. Зачастую это очень тяжело, но мы бьемся за каждую копейку", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что обсуждение чистой прибыли Сбербанка, которая по итогам 2018 года превысила 800 млрд рублей, неэтично в условиях нехватки капитала и высоких ожиданий дивидендов от акционеров.

"Мы очень богатые, потому что очень бедные. Потому что мы каждую копейку считаем. Я не считаю этичным обсуждать эти прибыли, когда у нас не хватает капитала и когда есть высокие ожидания дивидендов от акционеров", - отметил Греф.

По итогам 2018 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 11% - до 831,7 млрд рублей.