Компания ТЭК Ямала допустила ошибку в единицах измерения объемов добычи за апрель 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ошибка в единицах измерения объемов добычи за апрель 2019 года одной из компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стала причиной неверной оценки роста промышленного производства в РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Компанией топливно-энергетического комплекса (наименование компании не разглашается в соответствии с федеральным законодательством о конфиденциальности) была допущена ошибка в единицах измерения объемов добычи в данных за апрель 2019 года. Скорректированные данные будут учтены в сборнике о социально-экономическом развитии Тюменской области в январе-апреле 2019 года (в том числе по Ямало-Ненецкому автономному округу)", - уточнили в пресс-службе.