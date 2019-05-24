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Компания ТЭК Ямала допустила ошибку в единицах измерения объемов добычи за апрель 2019 г.

Росстат из-за ошибки отозвал опубликованные данные о промышленном производстве в РФ за первые четыре месяца этого года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ошибка в единицах измерения объемов добычи за апрель 2019 года одной из компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стала причиной неверной оценки роста промышленного производства в РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Компанией топливно-энергетического комплекса (наименование компании не разглашается в соответствии с федеральным законодательством о конфиденциальности) была допущена ошибка в единицах измерения объемов добычи в данных за апрель 2019 года. Скорректированные данные будут учтены в сборнике о социально-экономическом развитии Тюменской области в январе-апреле 2019 года (в том числе по Ямало-Ненецкому автономному округу)", - уточнили в пресс-службе.

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Росстат 23 мая отозвал опубликованные данные о промышленном производстве в РФ в январе-апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой. По информации ведомства, одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Таким образом, согласно обновленным данным, рост промышленного производства в России в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%.

Теги
РоссияТюменская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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