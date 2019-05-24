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Число простоев и сбоев в системах Сбербанка за пять лет снизилось в семь раз

Глава банка Герман Греф надеется, что с каждым годом их будет все меньше и меньше

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество простоев и сбоев в системах Сбербанка за последние пять лет снизилось в семь раз, сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Мы успешно начали реализовывать программу "99,99" [направлена на обеспечение надежности критичных автоматизированных систем банка]. И за пять лет количество простоев, отказов и сбоев снизилось в семь раз. К сожалению, они еще случаются. Но очень надеюсь, что с каждым годом их будет все меньше и меньше", - сказал Греф.

В апреле в работе Сбербанка произошли сбои, в результате которых клиенты не могли проводить операции в онлайн-банке и банкоматах.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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