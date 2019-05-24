Около 500 тыс. т зерна в год экспортирует СКФО в Иран

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Около 500 тыс. т зерна и год и 4 тыс. голов скота для производства халяльного мяса в сутки экспортирует Северный Кавказ в Иран. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании с главами Северо-Кавказского федерального округа по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

"Я вижу, какой интерес со стороны Кувейта и других арабских стран к нашей продукции - к халяльному мясу, зерну, фруктам. У нас есть пример успешного взаимодействия, в частности, подписано соглашение о поставках халяльного мяса - около 4 тыс. голов в сутки, и сельхозпродукции-около 500 тыс. тонн зерна в год в исламскую Республику Иран ", - сказал он.

По его словам, Иран готов увеличить объемы закупок мяса баранины из Северного Кавказа по стандарту халяль.

В настоящее время Иран является наиболее перспективным направлением экспорта российской баранины. В рамках двусторонней встречи Иран уже сейчас декларирует готовность довести объем закупок баранины с Северного Кавказа до 200 тыс. голов ежедневно в настоящее время эти соглашения реализуются, осуществляются поставки.