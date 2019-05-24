СКФО может занять лидирующие позиции по поставке халяльной продукции за рубеж

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Предприятия Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) могут занять лидирующие позиции по поставке мясной продукции по стандартам халяль за рубеж. Об этом сообщил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Учитывая, что на Северном Кавказе продукцию халяль производят согласно всем правилам, Северный Кавказ может с легкостью занять лидирующие позиции на производстве и поставке халяльной продукции на зарубежных рынках. В частности, в арабском мире, в Иране, но даже, в том числе, и в Китае, где эта продукция так же востребована", - сказал он на совещании с главами регионов СКФО по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

Чеботарев также подчеркнул, что регионы СКФО намерены продвигать свою продукцию под единым брендом "Сделано на Кавказе". "Приставка эко в отношении продуктов, произведенных на Северном Кавказе, должна стать устойчивым брендом на международном рынке, о необходимости наращивания производства экопродукции сказал президент РФ [Владимир Пуин] в послании Федеральному Собранию. Поэтому мы будем продвигать продукцию Северного Кавказа под единым брендом "Сделано на Кавказе", - уточнил он.

По его словам, производство халяльной продукции является преимуществом агропромышленного комплекса Северного Кавказа.

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