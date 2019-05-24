Удмуртия подпишет на ПМЭФ соглашение с экспортным центром о выходе на маркетплейсы Китая

ИЖЕВСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, подпишут соглашение с Российским экспортным центром о реализации проекта по выводу продукции региона на китайские маркетплейсы (площадки онлайн-торговли), сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Для участия в проекте три предприятия Удмуртии уже подали заявки. Перспектива размещения на внутрикитайских маркетплейсах есть у MTM Wood, продукции под маркой "Вегенсы" от "Био Терра" и пищевых красителей от "Ялога-НТ". В подготовке находится заявка от техностудии "Профиль". Наша задача - вовлечь в проект максимальное число компаний", - цитирует пресс-служба руководителя Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерию Антоненко.

По ее словам, в ближайшее время 10 предприятий республики должны направить необходимые заявки, при этом Центр поддержки экспорта софинансирует расходы на аренду склада и продвижение на онлайн-площадках, а компания несет расходы по доставке груза в Харбин (столица северной провинции Китая Хэйлунцзян) и расходы по регистрации товарного знака в размере 30%.

После прохождения этапов регистрации компании отправляют продукцию на склад в Харбинской бондовой зоне. Товар удмуртских производителей будет размещаться на шести маркетплейсах, включая Tmall, JD и Taobao.

"Совместно с РЭЦ мы разработали проект по участию наших компаний на китайских маркетплейсах. Это отличная возможность для удмуртских компаний реализовать экспортный потенциал и получить новую точку роста. Уверен, что удмуртские товары заинтересуют китайских потребителей", - приводит слова главы Удмуртии Александра Бречалова пресс-служба.

Власти республики в ходе прошедшего 23 мая третьего заседания совета в формате "Волга Янцзы" подписали два соглашения о сотрудничестве правительства Удмуртии с Народными правительствами провинции Сычуань и города Чунцин в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.