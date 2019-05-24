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Объемы обналичивания денег через российские банки в I квартале упали в 2,3 раза

В ЦБ также сообщили, что объемы сомнительных транзитных операций снизились более чем в два раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в первом квартале 2019 года снизились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,8 млрд рублей. Объемы сомнительных транзитных операций упали более чем в два раза - до 173,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в ЦБ.

"В 2019 году Банк России продолжил работу по сокращению объемов сомнительных операций. В первом квартале текущего года устойчивая динамика снижения таких объемов, которая наблюдалась в течение 2018 года, сохранилась", - отмечается в комментарии пресс-службы.

При этом объемы вывода денежных средств за рубеж стабилизировались и составили 16,6 млрд рублей.

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