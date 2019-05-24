Сбербанк планирует до конца года снизить ставки по корпоративным кредитам

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк планирует до конца года снизить ставки по кредитам для корпоративных клиентов. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"В планах есть. Думаю, что до конца года ставка будет снижаться", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном снижении ставок по кредитам для корпоративных клиентов.

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта, объявил Греф.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых. Финансовый директор банка Александр Морозов позднее уточнил, что Сбербанк помимо ипотеки не планирует снижать ставки по другим продуктам, в том числе по вкладам.