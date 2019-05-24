Сбербанк не исключает консультации с Зеленским по украинской "дочке" банка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк может провести консультаций по дальнейшей судьбе своего дочернего банка на Украине с новым президентом страны Владимиром Зеленским.
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Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
"Человек два или три дня президент, ему точно меньше всего дела [сейчас] до продажи Сбербанком своего дочернего предприятия. Я думаю, что в ближайшие полгода это нереально, мы обращаться даже не будем. Там горячие времена, у него сейчас формирование нового правительства, выборы и так далее. В ближайшие полгода ему не до нас, потом возможны какие-то консультации. Конечно, мы будем возобновлять попытки", - сказал Греф.