В Чечне планируют построить и отремонтировать шесть домов культуры

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют в 2019 году построить четыре и провести реконструкцию двух домов культуры в рамках реализации нацпроекта "Культура". Как сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев, на эти цели будет направлено около 195 млн рублей.

"В рамках реализации региональной программы "Культурная среда Чеченской Республики", которая входит в национальный проект "Культура", запланировано строительство четырех домов культуры и реконструкция двух в пяти районах республики. Плановый объем финансирования проекта на 2019 год - почти 195 млн рублей, в том числе из федерального бюджета около 185 млн рублей. Рассчитываем, что благодаря нацпроекту к 2024 году закроем на 50-60% потребность в культурно-досуговых учреждениях в республике", - сказал он.

По словам замминистра культуры региона, в рамках программы в 2020-2024 годах также планируется оснащение образовательных учреждений и приобретение девяти передвижных многофункциональных культурных центров.

"Когда мы будем распределять между районами, безусловно, будем ставить в приоритет горные районы. Даже при разработке региональных программ старались сделать так, чтобы мероприятия в рамках нацпроекта, в том числе, перекрывали региональную программу социально-экономического развития горных районов Чеченской Республики", - добавил Мадаев.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.