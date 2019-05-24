Суд в Петербурге обязал "Трансаэро" вернуть Газпромбанку долг в 41 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал авиакомпанию "Трансаэро", которая проходит процедуру банкротства, вернуть Газпромбанку долг на сумму более чем 41 млн рублей. Как говорится в определении суда, он постановил включить долг банку в реестр требований кредиторов компании.

"Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро" требование Газпромбанка в размере 41 млн 360 тыс. 141,23 рубля основного долга", - говорится в определении, опубликованном в пятницу.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. Конкурсным управляющим авиакомпании был назначен Алексей Белокопыт.

В документе отмечается, что кредитные договоры "Трансаэро" заключила с банком в 2013 году, согласно им, банк открыл авиакомпании кредитные линии на общую сумму более 4,8 млрд рублей. "Должник [авиакомпания] надлежащим образом не исполнил свои обязательства по кредитным соглашениям, что привело к возникновению задолженности перед кредитором. Задолженность по указанным кредитным соглашениям была частично погашена безакцептного списания кредитором денежных средств со счетов должника", - говорится в определении.

Конкурсный управляющий посчитал, что списание денег со счетов авиакомпании без подтверждения со стороны ее руководства содержит признаки недействительной сделки и оспорил в арбитражном суде в отдельном иске безакцептное списание средств. В рамках рассмотрения отдельного иска суд принял решение и обязал Газпромбанк вернуть часть списанных без подтверждения денег авиакомпании.

В марте текущего года Газпромбанк подал в суд новый иск в рамках банкротного дела "Трансаэро" о включении ранее возвращенной суммы в реестр требований кредиторов. "Конкурсный управляющий возражений на заявление кредитора не представил", - отмечается в документе суда.