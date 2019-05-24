Минкавказ выделит в 2019 году около 1,5 млрд рублей на инвестпроекты в области АПК

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Минкавказ России планирует выделить порядка 1,5 млрд рублей на реализацию 11 инвестпроектов в области агропромышленного комплекса (АПК) в 2019 году, сообщил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"Сегодня Минкавказ поддерживает реализацию инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса через механизмы госпрограммы развития Северного Кавказа. По 18 инвестиционным проектам в сфере АПК с 2017 года из федерального бюджета профинансировано около 4 млрд рублей, еще по 11 новым инвестпроектам в текущем году предусмотрено финансирование в размере около 1,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам министра, за последние два года через механизмы корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) удалось профинансировать и реализовать шесть проектов. Через механизмы КРСК в 2017 году выделено 1,5 млрд рублей по трем инвестпроектам, в 2018 году - 2,1 млрд рублей также по трем инвестпроектам.